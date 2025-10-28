भाजपा का विजय मंत्र 'बूथ जीता तो चुनाव जीता', भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन ने बूथ कार्यकर्ताओं में भरा जोश
भाजपा के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 'बूथ जीता तो चुनाव जीता' का नारा दिया। उन्होंने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर जोर दिया और सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने सोमवार को बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में कहा कि बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता ही संगठन की असली शक्ति और भाजपा की जीत का आधार है।
कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा का विजय मंत्र 'बूथ जीता तो चुनाव जीता' है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हर कार्यकर्ता को अपने बूथ पर सक्रिय रहना चाहिए।
संगठन महामंत्री ने सोमवार को लखनऊ में बक्शी का तालाब, सरोजनीनगर और मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्रों में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठकाें में कहा कि हर बूथ अध्यक्ष के पास अपने क्षेत्र के सभी वरिष्ठ, वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों तथा मोर्चा-प्रकोष्ठों के प्रतिनिधियों की सूची होनी चाहिए ताकि संगठनात्मक कार्यक्रमों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
मंडल अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने चल रहे विभिन्न अभियानों की समीक्षा की और आगामी गतिविधियों पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका जमीनी कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर पर पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने गांव, गरीब, किसान, वंचित, दलित और पिछड़ों के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। बैठक में धर्मपाल ने ''''सरदार@150 यूनिटी मार्च अभियान'''' की रूपरेखा पर भी चर्चा की।
उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर से छह दिसंबर तक प्रदेशभर में कार्यक्रम होंगे, जिनमें विधानसभा स्तर पर पदयात्राएं, ''''रन फार यूनिटी'''' और विद्यालयों में प्रतियोगिताएं शामिल हैं।
