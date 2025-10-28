भाजपा का विजय मंत्र 'बूथ जीता तो चुनाव जीता', भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन ने बूथ कार्यकर्ताओं में भरा जोश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने सोमवार को बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में कहा कि बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता ही संगठन की असली शक्ति और भाजपा की जीत का आधार है।

कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा का विजय मंत्र 'बूथ जीता तो चुनाव जीता' है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हर कार्यकर्ता को अपने बूथ पर सक्रिय रहना चाहिए।

संगठन महामंत्री ने सोमवार को लखनऊ में बक्शी का तालाब, सरोजनीनगर और मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्रों में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठकाें में कहा कि हर बूथ अध्यक्ष के पास अपने क्षेत्र के सभी वरिष्ठ, वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों तथा मोर्चा-प्रकोष्ठों के प्रतिनिधियों की सूची होनी चाहिए ताकि संगठनात्मक कार्यक्रमों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।