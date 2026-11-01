पंजाब से यूपी तक सामाजिक सद्भाव का संदेश, 18 नवंबर से शुरू होगी बीजेपी की ऐतिहासिक समरसता यात्रा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। भाजपा सामाजिक समरसता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जालंधर से वाराणसी तक सामाजिक समरसता यात्रा निकालेगी। प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को आयोजित बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावडे़, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवेश राम, प्रदेश सह प्रभारी मेधा कुलकर्णी, जगदीश पटेल, अनंत ओझा व डा. प्रदीप वर्मा की उपस्थिति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने सामाजिक समरसता यात्रा की रूपरेखा एवं कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। कहा कि यात्रा 18 नवम्बर को जालंधर से प्रारम्भ होकर तीन दिसम्बर को वाराणसी पहुंचेगी।

उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता यात्रा पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों में 2558 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। प्रतिदिन आठ प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाएगें, जिनके माध्यम से सामाजिक समरसता, सद्भाव और महापुरूषों के विचारों का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा मार्ग में प्रमुख पडावों, शहरो, नगरों या जिला मुख्यालयों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।