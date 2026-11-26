राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। भाजपा जानती है कि सत्ता की डगर गांव की पगडंडियों से निकलती है। पार्टी संवाद बढ़ाने पर फोकस कर रही है, जिसके जरिए मतदाताओं का भरोसा जीतने में आसानी होगी। सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में 50-50 चौपाल लगाने का लक्ष्य दिया गया है।

जिन क्षेत्रों में पार्टी के विधायक नहीं हैं, वहां विधान परिषद सदस्यों एवं राज्य सभा सदस्यों की जिम्मेदारी होगी। पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा एवं किसानों पर ज्यादा फोकस होगा। संबंधित मोर्चों एवं प्रकोष्ठों को भी भूमिका दी जाएगी। केेंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने क्षेत्रीय स्तर की बैठकों के फीडबैक के आधार पर तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष होमवर्क करना होगा। शहरी सीटों पर भाजपा हमेशा मजबूत रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम बताते हैं कि पार्टी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर हुई है।

भाजपा अब केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचकर अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की रणनीति पर चल रही है। जिन क्षेत्रों में जिस जाति की आबादी ज्यादा है, वहां उसी समुदाय का चेहरा भेजा जाएगा। दूसरी ओर चौपालों के बहाने मुद्दों को समझने एवं उपलब्धियों पर जनता को अपने साथ जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी उन्हें 2017 से पहले के प्रदेश और उसके बाद के प्रदेश में अंतर दिखाएगी।