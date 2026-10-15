यूपी चुनाव के लिए भाजपा का बड़ा दांव, OBC के छोटे जातीय समूहों के बीच बड़े चेहरे उतारेगी पार्टी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव में भाजपा सबसे ज्यादा फोकस ओबीसी वोटबैंक पर कर रही है।

ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य सभा सदस्य अमरपाल मौर्य ने चुनावी राज्यों में दिग्गज नेताओं को विधान सभा क्षेत्रों में उतारकर पांच हजार से कम वोटों वाली यानी छोटे जातीय समूह वाली जातियों में पैठ बढ़ाने की रणनीति बनाया है। पार्टी जल्द ही नेताओं की सूची जारी करेगी, जो पिछड़े समूहों के बीच प्रवास कर एक-एक वोट जोड़ने की कसरत करेंगे।

वर्ष 2014 से 2024 के बीच सभी चुनावों में भाजपा की जीत में ओबीसी वोटबैंक का बड़ा योगदान रहा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए की छतरी के नीचे कई ओबीसी जातियां खड़ी हो गईं, जिसका परिणाम ये रहा कि यूपी में भाजपा 62 से घटकर 33 सीटों पर सिमट गई।