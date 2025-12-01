यूपी में 200 करोड़ रुपये से बनेगा भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय, मुख्यमंत्री योगी ने देखा नक्शा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय बनने जा रही है। यह कार्यालय जियामऊ क्षेत्र में भव्य व अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इस पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

यह कार्यालय 58 हजार वर्ग फीट जमीन पर तैयार किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय के लिए नक्शा व डिजाइन दिल्ली से तैयार कराया गया है। पुराना प्रदेश कार्यालय भी यथावत रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को निर्माण समिति की बैठक हुई, जिसमें नए भवन के नक्शे की विस्तृत समीक्षा की गई। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय से अंतिम स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

प्रदेश कार्यालय के लिए मुख्यमंत्री आवास और 1090 चौराहा के बीच स्थित 58 हजार वर्ग फीट की भूमि पहले ही खरीदी जा चुकी है। निर्माण समिति की बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।