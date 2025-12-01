यूपी में 200 करोड़ रुपये से बनेगा भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय, मुख्यमंत्री योगी ने देखा नक्शा
उत्तर प्रदेश में भाजपा 200 करोड़ रुपये की लागत से नया प्रदेश कार्यालय बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यालय के नक्शे का अवलोकन किया। नए कार्यालय में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और संगठनात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय बनने जा रही है। यह कार्यालय जियामऊ क्षेत्र में भव्य व अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इस पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।
यह कार्यालय 58 हजार वर्ग फीट जमीन पर तैयार किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय के लिए नक्शा व डिजाइन दिल्ली से तैयार कराया गया है। पुराना प्रदेश कार्यालय भी यथावत रहेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को निर्माण समिति की बैठक हुई, जिसमें नए भवन के नक्शे की विस्तृत समीक्षा की गई। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय से अंतिम स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
प्रदेश कार्यालय के लिए मुख्यमंत्री आवास और 1090 चौराहा के बीच स्थित 58 हजार वर्ग फीट की भूमि पहले ही खरीदी जा चुकी है। निर्माण समिति की बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि नए कार्यालय में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों और निर्माण की गुणवत्ता सर्वोत्तम स्तर की हो। इसमें सुरक्षा और तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रवेश से लेकर निकास द्वार तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
भवन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन के अलावा सभी प्रदेश महामंत्रियों, उपाध्यक्षों, प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारियों के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे। इसके अलावा सभी प्रदेश मंत्रियों के लिए आधुनिक केबिन की व्यवस्था यहां रहेगी।
इसमें करीब एक हजार की क्षमता का प्रेक्षागृह भी बनवाया जाएगा ताकि बड़ी बैठकें व कार्यक्रम यहां हो सकें। नए कार्यालय के तैयार होने के बाद मौजूदा पुराना कार्यालय भी यथावत संचालित रहेगा। इस प्रकार लखनऊ में भाजपा के दो-दो कार्यालय हो जाएंगे।
यह होगा खास
- चार से पांच मीटिंग हाल बनेंगे
- एक हजार की क्षमता का प्रेक्षागृह बनेगा
- डिजिटल वार रूम, काल सेंटर, आइटी सेल, चुनाव प्रबंधन रूम बनेगा
- पुस्तकालय की व्यवस्था के साथ ही गेस्ट हाउस भी यहां होगा
- बेसमेंट में रहेगी पार्किंग की सुविधा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।