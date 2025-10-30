‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प साथ भाजपा करेगी पदयात्रा, 31 अक्टूबर को ‘रन फार यूनिटी’ से होगी शुरुआत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को जिले स्तर पर ‘रन फार यूनिटी’ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद भाजपा 10 नवंबर से विधान सभा स्तर पर पदयात्राओं की शुरुआत करेगी, जो ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाएंगी। इन यात्राओं का उद्देश्य लौहपुरुष के योगदान से समाज को जोड़ना और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाना है।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह अभियान की समीक्षा बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन राष्ट्र की एकता, दृढ़ संकल्प और त्याग का प्रतीक है। भाजपा केवल राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि यह संस्कार, सेवा और समर्पण का आंदोलन है। ‘रन फार यूनिटी’ में खिलाड़ी, किसान, शिक्षक, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, मजदूर, उद्यमी, युवा और महिलाएं सभी वर्गों की भागीदारी रहेगी।