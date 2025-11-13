Language
    यूपी में भाजपा करेगी छोटे कारीगरों व पटरी दुकानदारों के सम्मेलन, ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प पदयात्रा’ का भी आयोजन

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:05 AM (IST)

    भाजपा उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प अभियान के तहत छोटे कारीगरों और दुकानदारों के सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत संकल्प पदयात्रा भी निकाली जाएगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करना और स्वदेशी को बढ़ावा देना है। भाजपा का लक्ष्य इन पहलों के माध्यम से 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बूथ स्तर पर संपर्क को मजबूत करना है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा 'आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प अभियान' के तहत एक से 15 दिसंबर तक स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार और कारीगर सम्मेलन आयोजित करेगी। विधान सभा क्षेत्र स्तर पर होने वाले इन सम्मेलनों के जरिए पार्टी आर्थिक रूप से निचले तबके के मतदाताओं से सीधा संवाद करेगी।

    इसके साथ ही एक से 25 दिसंबर तक ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प पदयात्रा’ के माध्यम से जनता के बीच व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर स्वदेशी का संकल्प दिलाएंगी। भाजपा इन सम्मेलनों के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि सरकार उनकी रोजी-रोटी और सामाजिक सुरक्षा की हमदर्द है।

    भाजपा इस समय सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के अवसर पर विधान सभा स्तर पर यूनिटी मार्च पदयात्राएं निकाल रही है। इसके जरिए पार्टी एकता का संदेश दे रही है। इसके बाद पार्टी दिसंबर माह में फिर से आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प अभियान में जुटेगी।

    पटरी दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों व कारीगरों के सम्मेलन व पदयात्राएं ये दोनों अभियान भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा हैं, जिसके जरिए वह 2027 के विधान सभा चुनाव के लिए माइक्रो लेवल बूथ कनेक्ट को मजबूत करना चाहती है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फार लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कोशिशों को भी इससे बल मिलेगा।

    पार्टी ने इन कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से जुटने के निर्देश दिए हैं। यूनिटी मार्च की तर्ज पर होने वाली ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प पदयात्रा’ में भाजपा कार्यकर्ता घर-घर संपर्क करेंगे और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का ब्योरा देंगे। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा।