यूपी में भाजपा करेगी छोटे कारीगरों व पटरी दुकानदारों के सम्मेलन, ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प पदयात्रा’ का भी आयोजन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा 'आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प अभियान' के तहत एक से 15 दिसंबर तक स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार और कारीगर सम्मेलन आयोजित करेगी। विधान सभा क्षेत्र स्तर पर होने वाले इन सम्मेलनों के जरिए पार्टी आर्थिक रूप से निचले तबके के मतदाताओं से सीधा संवाद करेगी।

इसके साथ ही एक से 25 दिसंबर तक ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प पदयात्रा’ के माध्यम से जनता के बीच व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर स्वदेशी का संकल्प दिलाएंगी। भाजपा इन सम्मेलनों के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि सरकार उनकी रोजी-रोटी और सामाजिक सुरक्षा की हमदर्द है।

भाजपा इस समय सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के अवसर पर विधान सभा स्तर पर यूनिटी मार्च पदयात्राएं निकाल रही है। इसके जरिए पार्टी एकता का संदेश दे रही है। इसके बाद पार्टी दिसंबर माह में फिर से आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प अभियान में जुटेगी।