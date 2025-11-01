यूपी में SIR शुरू होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं को मिल गई ये जिम्मेदारी, न्यू वोटर्स पर पैनी नजर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश में शुरू मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय रहते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का नाम मतदाता सूची मेंं शामिल कराने का काम करेंगे।

इसके साथ ही सात नवंबर को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर भाजपा प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर “वंदे भारत” अभियान के तहत एक साथ कार्यक्रम आयोजित करेगी। जिसमें वंदे मातरम का सामूहिक गायन, संवाद तथा देशभक्ति से जुड़े अन्य कार्यक्रम किए जाने की तैयारी है।

शनिवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठक कर पार्टी पदाधिकारियों व नेताओं को इसके लिए निर्देश दिए गए। दो सत्रों में आयोजित इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का संकल्प लेकर अपने बूथों पर सक्रिय हो जाएं।

लोकतंत्र की मजबूती मतदाता की सक्रियता से होती है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि आगामी सात नवंबर को भारत के राष्ट्र गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने पर होने वाले समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यापक स्तर पर सहभागिता करनी है। “वंदे मातरम” केवल एक गीत नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा है।



प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने आगामी अभियानों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का अवसर “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनर्पुष्टि का पर्व” है। जिसमें हर कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पार्टी द्वारा सात नवंबर से पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

सात नवंबर को 18 मंडल मुख्यालयों पर “वंदे भारत” अभियान के तहत एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण अभियान से पार्टी पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों एवं अभियान के संयोजको से पूरी गंभीरता से जुड़ने का आह्वान किया। कहा कि संगठन में बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर तक यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न छूटे।

विशेष रूप से नए मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जाए। बूथ समितियां, स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाकर मतदाता सूची के संशोधन, नाम जोड़ने, सुधार और विलोपन की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दें।