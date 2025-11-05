‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ सात को मनाएगी भाजपा, राष्ट्र भक्ति जगाने के लिए प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सात नवंबर को प्रदेश में उत्सव आयोजित करेगी। राष्ट्र भक्ति की भावना जगाने के लिए पार्टी यह कार्यक्रम करने जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए पार्टी इसे प्रदेश स्तर पर भी व्यापक जनभागीदारी वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करेगी। सात नवंबर को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम का गायन भी होगा।

पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अभियान के संयोजक त्रयम्बक त्रिपाठी ने बताया कि पार्टी बुधवार को इस कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य एवं राष्ट्रगीत के माध्यम से जनजागरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की जानकारी देगी। सात नवंबर से इसके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे।

पार्टी का लक्ष्य है कि हर नागरिक 'वंदे मातरम' के संदेश को आत्मसात करे और देशभक्ति की भावना को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाए। आठ नवंबर को स्कूल व कालेजों में इसका गायन होगा।