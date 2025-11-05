Language
    ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ सात को मनाएगी भाजपा, राष्ट्र भक्ति जगाने के लिए प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    भाजपा 7 तारीख को 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाएगी। इस अवसर पर प्रदेश भर में राष्ट्र भक्ति की भावना जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश प्रेम को बढ़ावा दिया जाएगा। भाजपा का लक्ष्य है कि हर वर्ग के लोग इस आयोजन में भाग लें।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सात नवंबर को प्रदेश में उत्सव आयोजित करेगी। राष्ट्र भक्ति की भावना जगाने के लिए पार्टी यह कार्यक्रम करने जा रही है।

    स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए पार्टी इसे प्रदेश स्तर पर भी व्यापक जनभागीदारी वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करेगी। सात नवंबर को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम का गायन भी होगा।

    पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अभियान के संयोजक त्रयम्बक त्रिपाठी ने बताया कि पार्टी बुधवार को इस कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य एवं राष्ट्रगीत के माध्यम से जनजागरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की जानकारी देगी। सात नवंबर से इसके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे।

    पार्टी का लक्ष्य है कि हर नागरिक ‘वंदे मातरम’ के संदेश को आत्मसात करे और देशभक्ति की भावना को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाए। आठ नवंबर को स्कूल व कालेजों में इसका गायन होगा।

    पारदर्शिता से हो वृद्धाश्रमों का संचालन: असीम अरुण

    समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया के तहत मंगलवार को भागीदारी भवन में प्री बिड कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में 150 क्षमता वाले वृद्धाश्रम हैं। इनके पांच वर्ष की अवधि के लिए संचालन को संस्थाओं का चयन किया जाना है।

    समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं के साथ साझेदारी करेगा। विशेषज्ञता और ईमानदारी के साथ काम को करना है।

    बैठक में संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों, आवश्यक मानकों और अपेक्षाओं पर चर्चा की गई। निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत, उप निदेशक आरपी सिंह व आनंद कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।