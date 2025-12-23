'मुलायम के बाद आजम थे सीनियर, फिर 2012 में अखिलेश यादव क्यों बने CM?' पंकज चौधरी ने बताया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को अपनी पहली प्रेस कान्फ्रेंस में विपक्ष, खास कर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने सपा के 'पीडीए' फार्मूले को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसका असली मतलब ‘पारिवारिक दल एलायंस’ है। सपा खुद भी समय-समय पर 'पीडीए' का अर्थ बदलती रहती है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में पंकज ने कहा कि सपा समेत पूरा विपक्ष परिवारवाद पर आधारित है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर विपक्ष वास्तव में सामाजिक न्याय की बात करता है तो वर्ष 2012 में सपा ने अखिलेश यादव की बजाय आजम खां को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया?

मुलायम के बाद सबसे सीनियर व्यक्ति आजम ही थे। उनका इशारा साफ था कि विपक्ष में परिवार के बाहर किसी को बड़ा अवसर नहीं मिलता है। सपा में किसी साधारण से कार्यकर्त्ता को बड़ा पद पाने के लिए उनके परिवार में ही पुनर्जन्म लेना पड़ेगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें 35 वर्षों का संगठनात्मक अनुभव है और वे सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि कार्यकर्ता उनके लिए सर्वोपरि हैं और संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है।

प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के आगामी तीन प्रमुख कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। पहला कार्यक्रम 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का है। इसी दिन से 31 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी विधान सभा क्षेत्रों में अटल स्मृति कार्यक्रम आयोजित होंगे।