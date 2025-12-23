'मुलायम के बाद आजम थे सीनियर, फिर 2012 में अखिलेश यादव क्यों बने CM?' पंकज चौधरी ने बताया
लखनऊ में भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा के 'पीडीए' फार्मूले को 'पारिवारिक दल एलायंस' बताकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को अपनी पहली प्रेस कान्फ्रेंस में विपक्ष, खास कर सपा पर निशाना साधा।
उन्होंने सपा के 'पीडीए' फार्मूले को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसका असली मतलब ‘पारिवारिक दल एलायंस’ है। सपा खुद भी समय-समय पर 'पीडीए' का अर्थ बदलती रहती है।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में पंकज ने कहा कि सपा समेत पूरा विपक्ष परिवारवाद पर आधारित है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर विपक्ष वास्तव में सामाजिक न्याय की बात करता है तो वर्ष 2012 में सपा ने अखिलेश यादव की बजाय आजम खां को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया?
मुलायम के बाद सबसे सीनियर व्यक्ति आजम ही थे। उनका इशारा साफ था कि विपक्ष में परिवार के बाहर किसी को बड़ा अवसर नहीं मिलता है। सपा में किसी साधारण से कार्यकर्त्ता को बड़ा पद पाने के लिए उनके परिवार में ही पुनर्जन्म लेना पड़ेगा।
प्रदेश अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें 35 वर्षों का संगठनात्मक अनुभव है और वे सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि कार्यकर्ता उनके लिए सर्वोपरि हैं और संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है।
प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के आगामी तीन प्रमुख कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। पहला कार्यक्रम 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का है। इसी दिन से 31 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी विधान सभा क्षेत्रों में अटल स्मृति कार्यक्रम आयोजित होंगे।
दूसरा कार्यक्रम वीर बाल दिवस से जुड़ा है, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता की गाथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी। इसके तहत स्कूलों में बच्चों को इस गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया जाएगा।
तीसरा कार्यक्रम चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) से संबंधित है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने में चुनाव आयोग का पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने साफ संकेत दिए कि भाजपा ने अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।
