UP BJP President: प्रांतीय परिषद सदस्यों के नाम घोषित, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए इस चेहरे की दावेदारी सबसे मजबूत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा संगठन चुनाव में अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। मंगलवार देर रात प्रांतीय परिषद के सदस्यों के नाम घोषित कर दिए गए। यह प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक चुने जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करते हैं। चूंकि 16 दिसंबर से खरमास लग रहा है, इसलिए कोशिश यही है कि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश में पिछले साल अक्टूबर से चल रहा संगठनात्मक चुनाव इस वर्ष मार्च में कुल 98 में से 70 जिलाध्यक्षों की घोषणा के साथ आगे बढ़ा था। 26 नवंबर को 14 और जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, जिससे कुल संख्या 84 हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए 51 प्रतिशत जिलाध्यक्षों का चयन जरूरी होता है, जबकि अब करीब 86 प्रतिशत जिलाध्यक्ष चुन लिए गए हैं।

प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए आवश्यक प्रांतीय परिषद का भी गठन पूरा हो गया है। इसमें हर विधान सभा से एक सदस्य चुना जाता है और सभी जिलों में जिला चुनाव अधिकारियों ने मंगलवार देर रात इनकी घोषणा कर दी।