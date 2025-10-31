UP Politics: एमएलसी व पंचायत चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा, भाजपा ने बुलाई प्रदेश संगठन की बैठक 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा ने शनिवार को प्रदेश संगठन की बैठक बुलाई है। इसमें जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी और महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में यह बैठक आगामी अभियानों, कार्यक्रमों और संगठनात्मक मजबूती की दिशा तय करेगी।

बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय में दो सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर एक बजे से 2:30 बजे तक चलेगा। इसमें संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन की समीक्षा और आगामी अभियानों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी।