    बिहार में जीत के बाद अब यूपी में महिलाओं पर फोकस बढ़ाएगी बीजेपी, योजनाओं पर जोर के साथ ये है तैयारी

    By Shobhit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत से उत्साहित भाजपा अब उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं पर फोकस बढ़ाएगी। भाजपा का मानना है कि बिहार विधान सभा चुनाव में महिला मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी और उनसे मिले समर्थन ने चुनावी परिणाम को ऐतिहासिक बनाया है। पार्टी अब वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी महिला-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा-स्वावलंबन कार्यक्रमों को व्यापक रूप से उन तक पहुंचाने पर फोकस करेगी।

    बिहार के चुनाव में इस बार 62.8 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया जबकि महिलाओं ने 71.6 प्रतिशत वोट डाले। इसी को देखते हुए भाजपा प्रदेश में महिलाओं पर केंद्रित राजनीति को आगे बढ़ाने जा रही है। प्रत्येक जिले में उन महिला समूहों की पहचान की जाएगी, जिन्हें सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, स्वरोजगार, मातृत्व लाभ, स्वयं-सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता और सुरक्षा संबंधी पहलों से लाभ मिला है। इन लाभार्थियों की कहानियों को समाज में एक सकारात्मक उदाहरण की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और डिजिटल कैंपेन पर भी विचार किया जा रहा है।

    पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश संगठन जल्द ही बड़े पैमाने पर महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करेगा। संगठन अपने पदाधिकारियों से यह भी रिपोर्ट मांगी है कि किस क्षेत्र में कौन-सी योजना का प्रभाव अधिक है और कहां प्रचार को और बढ़ाने की जरूरत है। बूथ स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जाएगी। भाजपा यह भी चाहती है कि गांव से लेकर शहर तक हर स्तर पर महिलाएं अभियान का चेहरा बनें।

    विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ी नीतियों को भी अब और आक्रामक तरीके से प्रचारित किया जाएगा। पार्टी का भी मानना है कि बिहार की जीत ने उसकी चुनावी दिशा स्पष्ट कर दी है महिला मतदाता आने वाले चुनावों में भी निर्णायक रहेंगी और प्रदेश में उनकी भागीदारी बढ़ाकर पार्टी 2027 के चुनावी माहौल को अपने पक्ष में मजबूत करना चाहती है। 

     