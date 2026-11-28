राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर भाजपा ने विपक्षी दलों को घेरा है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा और कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने का आरोप लगाया। केशव मौर्य ने कहा कि महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, विपक्ष ने उसका विरोध किया है। देश की जनता ऐसे विपक्षी दलों को याद रखेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल को उत्तर प्रदेश की ओर से बधाई देते हुए कहा कि परिसीमन विधेयक पारित होने का इंतजार है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को इसका समर्थन करना चाहिए।

केशव मौर्य ने दावा किया कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 से बढ़कर करीब 120 और विधानसभा की सीटें 403 से बढ़कर लगभग 605 हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण भी 33 प्रतिशत लागू होगा। जनगणना 2011 को आधार बनाकर वर्ष 2029 में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही।