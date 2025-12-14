BJP ने जारी की राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों की लिस्ट, PM मोदी और CM योगी समेत इन दिग्गजों के नाम शामिल
जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है। इस परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कुल 120 सदस्य शामिल किए गए हैं।
रविवार को लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन को लेकर समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान पंकज चौधरी को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे।
|नाम
|जिला
|नरेन्द्र मोदी
|वाराणसी
|राजनाथ सिंह
|लखनऊ
|योगी आदित्यनाथ
|गोरखपुर
|केशव प्रसाद मौर्य
|प्रयागराज
|ब्रजेश पाठक
|उन्नाव
|भूपेन्द्र सिंह चौधरी
|मुरादाबाद
|स्मृति ईरानी
|सुलतानपुर
|डा. महेंद्र नाथ पांडेय
|वाराणसी
|सूर्य प्रताप शाही
|देवरिया
|स्वतंत्र देव सिंह
|बांदा
|डा. रमापति राम त्रिपाठी
|गोरखपुर
|सुरेश कुमार खन्ना
|शाहजहांपुर
|दारा सिंह चौहान
|आजमगढ़
|साध्वी निरंजन ज्योति
|फतेहपुर
|विनोद सोनकर
|कौशांबी
|रामशंकर कठेरिया
|इटावा
|डा. महेन्द्र सिंह
|प्रतापगढ़
|हरीश द्विवेदी
|बस्ती
|कौशल किशोर
|लखनऊ
|प्रियंका रावत
|बाराबंकी
|रमापति शास्त्री
|गोंडा
|ब्रजबहादुर
|अलीगढ़
|राघव लखनपाल
|सहारनपुर
|मृगांका सिंह
|शामली
|डा. सुभाष चंद्र शर्मा
|मुजफ्फरनगर
|महेंद्र धनौरिया
|बिजनौर
|डा. यशवंत सिंह
|बिजनौर
|राकेश सिंह
|मुरादाबाद
|सुभाष भटनागर
|रामपुर
|परमेश्वर लाल सैनी
|संभल
|ऋषि पाल नागर
|अमरोहा
|अरुण वशिष्ठ
|मेरठ
|सुदेश चौहान
|बागपत
|लज्जा रानी गर्ग
|हापुड़
|हरीश चंद्र भाटी
|गौतमबुद्धनगर
|सतीश वाल्मीकि
|बुलंदशहर
|आशुतोष वार्ष्णेय
|अलीगढ
|डीपी गोयल
|मथुरा
|प्रभुदयाल कठेरिया
|आगरा
|अशोक राणा
|आगरा
|नानक चंद्र अग्रवाल
|फिरोजाबाद
|प्रेम सिंह शाक्य
|मैनपुरी
|प्रतेंद्र पाल सिंह
|एटा
|हरप्रसाद पटेल
|बदायूं
|धर्मेन्द्र कश्यप
|बरेली
|डा. केएम अरोड़ा
|बरेली
|सुरेश गंगवार
|पीलीभीत
|अंजुला सिंह माहौर
|हाथरस
|मिथलेश कुमार कठेरिया
|शाहजहांपुर
|डा. रजनी सरीन
|फर्रुखाबाद
|कमलेश कठेरिया
|इटावा
|सुब्रत पाठक
|कन्नौज
|प्रेमलता कटियार
|कानपुर
|नीरज चतुर्वेदी
|कानपुर
|सत्यप्रकाश शंखवार
|जालौन
|संतोष सोनी
|झांसी
|सरस्वती शरण द्विवेदी
|हमीरपुर
|रणवेंद्र प्रताप सिंह ‘धुन्नी सिंह‘
|फतेहपुर
|संतोष गुप्ता
|बांदा
|अजय कुमार मिश्रा
|लखीमपुर खीरी
|जुगल किशोर
|लखीमपुर खीरी
|राकेश त्रिपाठी
|सीतापुर
|पूर्णिमा वर्मा
|हरदोई
|राजकिशोर रावत
|सीतापुर
|राम देव पाल
|रायबरेली
|अनिल तिवारी
|अयोध्या
|राम प्रकाश यादव
|अंबेडकरनगर
|मुकुट विहारी वर्मा
|बहराइच
|अक्षयवर लाल गौंड
|बहराइच
|राकेश प्रताप सिंह
|श्रावस्ती
|इकबाल बहादुर तिवारी
|गोंडा
|दया शंकर यादव
|अमेठी
|एमपी सिंह
|सुलतानपुर
|पुष्पा देवी
|कौशांबी
|कविता पटेल
|प्रयागराज
|सुरेंद्र प्रताप सिंह
|जौनपुर
|विद्या सागर सोनकर
|जौनपुर
|शारदा चौहान
|गाजीपुर
|शिवनाथ यादव
|चंदौली
|गोरखनाथ पांडेय
|भदोही
|दिलीप पटेल
|मीरजापुर
|राम सकल (बैसवार)
|सोनभद्र
|अष्टभुजा शुक्ला
|बस्ती
|दुर्गा राय
|संतकबीरनागर
|जनार्दन गुप्ता
|महाराजगंज
|संत राज यादव
|कुशीनगर
|रवींद्र कुशवाहा
|देवरिया
|काली प्रसाद
|गोरखपुर
|शेषनाथ आचार्य
|आजमगढ़
|अनिरुद्ध मिश्रा
|देवरिया
|हरिनारायण राजभर
|मऊ
|जय प्रताप सिंह
|सिद्धार्थनगर
|नागेन्द्र पांडेय
|बलिया
|कमलेश सैनी
|बिजनौर
|डा. संजीव कुमार बालियान
|मुजफ्फरनगर
|कांता कर्दम
|मेरठ
|विमला बाथम
|नोएडा
|ओमप्रकाश गोला
|अमरोहा
|प्रदीप चैाधरी
|सहारनपुर
|राजवीर सिंह
|एटा
|सूर्य प्रकाश पाल
|आंवला
|प्रमोद गुप्ता
|आगरा महानगर
|रामनरेश अग्निहोत्री
|मैनपुरी
|रविकांत गर्ग
|मथुरा महानगर
|सत्यदेव पचौरी
|कानपुर
|गीता शाक्य
|औरैया
|कृष्णा राज
|लखीमपुर
|राजरानी रावत
|बाराबंकी
|पदमसेन चौधरी
|बहराइच
|लल्लू सिंह
|अयोध्या
|श्रीकृष्ण शास्त्री
|हरदोई
|सुरेश तिवारी
|लखनऊ महानगर
|पीके वर्मा
|हरदोई
|संगम लाल गुप्ता
|प्रतापगढ़
|दर्शना सिंह
|गाजीपुर
|कौशलेंद्र पटेल
|वाराणसी
|सीमा द्विवेदी
|जौनपुर
|नीलम सोनकर
|लालगंज
|विनोद पांडेय
|गोरखपुर महानगर
|परदेसी रविदास
|महराजगंज
