बिकरू कांड के बलिदानी सिपाही राहुल को गैलेंट्री अवार्ड देने की पहल, मुख्यालय भेजा गया प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, औरैया। पांच साल पहले कानपुर नगर में हुए बिकरू कांड में दबिश के दौरान बलिदान हुए रुरुकलां गांव निवासी यूपी पुलिस के सिपाही राहुल दिवाकर को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड जेने की पहल की गई है। इसकी जानकारी मंगलवार को राहुल के पिता ने दी। उन्होंने बताया कि बेटे को अवार्ड देने की संस्तुति मुख्यालय से होने के बाद गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर नगर के चौबेपुर थाना की पुलिस ने बिकरू निवासी विकास दुबे के घर पर दो जुलाई2020 को दबिश दी थी। इस दौरान विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें तत्कालीन बिल्हौर सीओ देवेंद्र मिश्रा, मनोज कुमार यादव एसओ शिवराजपुर, एसआई अनूप कुमार सिंह, एसआई नेबू लाल व चार सिपाही जितेंद्र पाल, सुल्तान सिंह, बबलू पाल व रुरुकलां निवासी राहुल दिवाकर बलिदान हो गए थे।

घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने एनकाउंटर कर कुख्यात अपराधी विकास दुबे सहित पांच अन्य को ढेर कर दिया था। राहुल के पिता ओमकुमार सिंह (रिटायर्ड दारोगा) ने मंगलवार को बताया कि उनके बलिदानी बेटे राहुल का नाम गैलेंट्री अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा गया है।