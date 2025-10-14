पटाखे लेकर जा रहे दो युवकों की बाइक गोवंशी से टकराई, विस्फोट के बाद एक की मौत 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोसाईगंज के मलौली गांव में मंगलवार दोपहर पटाखे लेकर जा रहे दो युवकों की बाइक गोवंशी पशु से टकरा गई। टक्कर लगने से पटाखों में विस्फोट हो गया। चपेट में आने से एक युवक और पशु की मौके पर मौत हो गई।