    पटाखे लेकर जा रहे दो युवकों की बाइक गोवंशी से टकराई, विस्फोट के बाद एक की मौत 

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज के मलौली गांव से भरी बाइक गोवंशी पशु से टकरा गई। भीषण टक्कर से पटाखों में विस्फोट हुआ और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोसाईगंज के मलौली गांव में मंगलवार दोपहर पटाखे लेकर जा रहे दो युवकों की बाइक गोवंशी पशु से टकरा गई। टक्कर लगने से पटाखों में विस्फोट हो गया। चपेट में आने से एक युवक और पशु की मौके पर मौत हो गई।

    बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। राहगीरों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने अस्पताल में उसे भी मृत घोषित कर दिया। पुलिस दोनों युवकों की पहचान के प्रयास कर रही है।