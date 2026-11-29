जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती नगर में बिजली चोरी से चार मंजिला होटल चलते हुए पाया गया। बिजली विभाग के मुताबिक होटल परिसर में डॉ. आकाश कुमार सिंह के नाम बिजली कनेक्शन है। टीम ने मौके पर पाया कि 44 किलोवाट का कनेक्शन सीधे कटिया डालकर चलाया जा रहा था।

होटल के परिसर में 16 एयर कंडिशन चलते हुए पाए गए, लिफ्ट, गीजर, टीवी सब चोरी की बिजली से चल रहे थे। मौके पर टीम ने कनेक्शन काट दिया है और दो लाख का शमन शुल्क लगाया है। 16 एयर कंडिशन, लिफ्ट, गीजर, टीवी चलते हुए पाए गए, कनेक्शन काटा गया अधिशासी अभियंता (रेड) चंद्रशेखर के मुताबिक बिजली लोड के हिसाब से 30 लाख के आसपास असेसमेंट बनेगा। गोमती नगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील कुमार गर्ग ने बताया कि बिजली चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। साथ ही बकाएदारों से बकाया धनराशि जमा करने को लगातार कहा जा रहा है।