Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: याेगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बिहार में कर रहे "खेला"
SBSP in Bihar Vidhan Sabah Election 2025: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष व योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर दो नवंबर से बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत बक्सर के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से करेंगे।
हेमंत श्रीवास्तव, जागरण, लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की राजनीति अलग ही राह पर चलती है। उत्तर प्रदेश में सरकार काे समर्थन देने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ नहीं है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 64 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। राजभर के साथ ही उनके बेटे डा. अरविंद राजभर और अरुण राजभर भी बिहार में चुनावी सभाएं करेंगे। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।
ओम प्रकाश राजभर दो नवंबर से बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार युद्ध में कूदेंगे। राजभर एनडीए के साथ ही महागठबंधन के खिलाफ दहाड़ेंगे। रैलियों में भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का अहसास कराने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव चुनाव में सुभासपा के 64 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अकेले दम पर चुनाव मैदान में कूदे राजभर वहां एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशियों के जीत-हार के समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।
बतादें कि राजभर ने कई दिनों तक बिहार में एनडीए घटक दल का हिस्सा बनने का प्रयास किया। इनकी मांग चार से पांच सीटों की थी। दिल्ली से लेकर पटना तक प्रयास करने के बाद भी इन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। जिसके बाद अकेले दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और प्रत्याशी उतारे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे सुभासपा प्रत्याशियों की मांग पर राजभर के चुनावी कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं।
राजभर दो नवंबर को बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद दो नवंबर को ही दरौली विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी सभा करेंगे। इन दो चुनावी जनसभाओं के माध्यम से राजभर बक्सर, सीवान और गोपालगंज जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधेंगे।
सात नवंबर को रजौली, सासाराम, चैनपुर तथा पूर्णिया में चार चुनावी सभाएं करेंगे।इन चार सभाओं के माध्यम से 13 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आठ नवंबर को वह रामनगर तथा दाऊदनगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन दो सभाओं के माध्यम से 10 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे।
ओम प्रकाश राजभर के पुत्र व पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डा. अरविंद राजभर के कार्यक्रम 25 अक्टूबर से लेकर पांच नवंबर तक लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए हैं। राजभर के दूसरे पुत्र पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर के कार्यक्रम 25 अक्टूबर से चार नवंबर तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगे हैं।
गौरतलब है कि बिहार चुनाव में राजभर की पार्टी से 64 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण के लिए सुभासपा ने 47 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। 17 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र खारिज हो गया। जिसके बाद इस चरण में पार्टी के 30 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में सुभासपा ने 70 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इनमें से 22 ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया जबकि 14 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हो गए। इस चरण में पार्टी के 34 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
सुभासपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर ने कहा कि बिहार में हमारी स्थिति मजबूत है। चुनाव को लेकर काफी समय से तैयारी थी। एनडीए से सीट की मांग की गई थी, लेकिन बंटवारे में एक भी सीट न मिलने से अलग लड़ने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने भाजपा पर 'गठबंधन धर्म न निभाने' का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।
एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। इस फॉर्मूले के तहत भाजपा और जद(यू) 101-101 सीटों, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों और आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
