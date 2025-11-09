बिहार से लाकर लखनऊ में करते थे ऑक्सीटोसिन की तस्करी, दो लोगों से एक करोड़ के इंजेक्शन बरामद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक ऐसे गिरोह का राजफाश किया है जो बिहार से आक्सीटोसिन की खेप लाकर उसे अलग-अलग मात्राओं के इंजेक्शन बनाकर लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सप्लाई करता था। गोमती नगर के उजरियांव से एसटीएफ ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक करोड़ रुपये के इंजेक्शन बरामद किए हैं।

इनके खिलाफ गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसटीएफ के उपाधीक्षक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि टीम को आक्सीटोसिन की खेप लाकर उसमें मिलावट करने और गैर जनपदों में बिक्री की सूचना मिली थी।

इस पर उजरियांव में गौसुल हसन के मकान में छापेमारी की गई। अंदर से दो लोग गिरफ्तार किए गए। इनकी पहचान बागपत के बड़ौत निवासी कयूम अली और मदेयगंज के कदम रसूल वार्ड निवासी मो. इब्राहिम के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि इनका गिरोह लखनऊ और आसपास के जनपदों में आक्सीटोसिन की सप्लाई करता है। यह लोग बिहार से आक्स