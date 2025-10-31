एक ही मोबाइल नंबर पर कई फर्म पंजीकृत कराने वालों की होगी जांच, पंजीयन की संख्या तय करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य कर विभाग एक ही मोबाइल नंबर पर कई फर्मों का पंजीकरण कराकर गड़बड़ी करने वालों की जांच करेगा। विभाग की मुरादाबाद की टीम द्वारा एक ही नंबर पर 60 बोगस फर्म बनाकर टैक्स चोरी करने का मामला पकड़े जाने का बाद राज्य कर विभाग ने यह आदेश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।

राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल के मुताबिक एक ही नंबर पर कई फर्म बनाने से जुड़े अन्य प्रकरणों की जांच करने के आदेश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। बोगस फर्मों के पंजीकरण में विभाग के जो भी कार्मिक दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया कि फर्मों के पंजीकरण के साथ ही मौके पर फर्म है अथवा नहीं इसकी जांच करने का प्रविधान पहले से है।