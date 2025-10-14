बिहार चुनाव में योगी सरकार के मंत्री को मिला झटका, नाराज राजभर ने कर दी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा
उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) का विस्तार करने की कोशिशों को झटका लगा है। भाजपा ने एनडीए सहयोगी सुभासपा को बिहार में एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि, राजभर अभी भी भाजपा से सीटें पाने की उम्मीद कर रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में पांव जमाने की कोशिश में जुटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भाजपा से झटका लगा है।
एनडीए में शामिल सुभासपा को भाजपा ने बिहार में एक भी सीट नहीं दी है। ऐसे में राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए सोमवार को 53 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। हालांकि, वह अब भी भाजपा से सीटें पाने की कोशिश में हैं।
सुभासपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर के मुताबिक सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व बिहार चुनाव के प्रभारी शशिभूषण ने पटना में 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की।
दरअसल, सुभासपा प्रमुख बिहार में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पिछले कई माह से लगातार वहां कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ के हवाले से वह बिहार में भाजपा से गठबंधन के तहत चार-पांच सीटें चाह रहे थे।
इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डा. अरविंद राजभर लगातार दिल्ली में जमे रहे, लेकिन रविवार को घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे में सुभासपा को तव्वजो नहीं दी गई। ऐसे में सोमवार को 53 प्रत्याशी उतारने के बाद पार्टी 100 और उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।