बिहार चुनाव में योगी सरकार के मंत्री को मिला झटका, नाराज राजभर ने कर दी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में पांव जमाने की कोशिश में जुटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भाजपा से झटका लगा है। एनडीए में शामिल सुभासपा को भाजपा ने बिहार में एक भी सीट नहीं दी है। ऐसे में राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए सोमवार को 53 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। हालांकि, वह अब भी भाजपा से सीटें पाने की कोशिश में हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुभासपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर के मुताबिक सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व बिहार चुनाव के प्रभारी शशिभूषण ने पटना में 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की। दरअसल, सुभासपा प्रमुख बिहार में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पिछले कई माह से लगातार वहां कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ के हवाले से वह बिहार में भाजपा से गठबंधन के तहत चार-पांच सीटें चाह रहे थे।