    छठ-दीपावली तो नहीं है, फिर क्यों यूपी से बिहार जाने वाली ट्रेनों में दिख रही लंबी वेटिंग? 3E में तो रिग्रेट की स्थिति

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:01 PM (IST)

    लखनऊ से बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि लोग बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए अपने गृह नगर जा रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बढ़ गई है। छठ पर्व के बाद कुछ ट्रेनों में वेटिंग कम हुई है, लेकिन कई प्रमुख ट्रेनों में अभी भी लंबी वेटिंग लिस्ट है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पड़ोसी राज्य बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर लखनऊ से गुजरने वाली ट्रेनाें पर पड़ा है। पहले और दूसरे चरण के मतदान में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों को बिहार जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। इस कारण जहां मंगलवार की बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटों को लेकर मारामारी रही, वहीं अब दूसरे चरण के पहले नौ नवंबर की ट्रेनों में भी वेटिंग बढ़ गई है।

    छठ पर्व के बाद बिहार जाने वाली ट्रेनों में अचानक वेटिंग लिस्ट बहुत कम हो गई है। लखनऊ-छपरा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में एसी और नानएसी श्रेणी में आरएसी तक उपलब्ध हो रही हैं। वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान दो चरणों में छह व 11 नवंबर को होगा। इसके चलते लखनऊ से चार नवंबर को छपरा की ओर जाने वाली 15054 लखनऊ जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस में मंगलवार को स्लीपर में वेटिंग लिस्ट 90 तक हो गई।

    एसी थर्ड इकोनोमी में 23, एसी थर्ड में 17 और एसी सेकेंड की वेटिंग 10 तक रही। इसी तरह ट्रेन 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस में भी चार नवंबर को स्लीपर क्लास में इस सप्ताह की सबसे अधिक वेटिंग रही। एसी थर्ड इकोनोमी में तो अधिक वेटिंग के कारण स्थिति रिग्रेट हो गई। जबकि पांच नवंबर से अचानक वेटिंग बहुत कम हो गई है।

    एसी थर्ड में भी यात्रियों को कंफर्म सीट नहीं मिल सकी। उनको वेटिंग लिस्ट का सहारा लेना पड़ा। ट्रेन 15113 गोमतीनगर छपरा एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी में 80 से अधिक यात्री वेटिंग लिस्ट में रहे। आठ और नौ नवंबर को आरएसी हो गई है। वहीं, दूसरे चरण के मतदान के लिए नौ और 10 नवंबर को 12566 बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास में स्थिति रिग्रेट हो गई है।

    हालांकि एसी थर्ड और एसी सेकेंड की वेटिंग लिस्ट चार से छह ही है। इसी तरह वैशाली एक्सप्रेस नौ नवंबर को रिग्रेट है। जबकि 10 को 135 वेटिंग, अवध आसाम एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी रिग्रेट, बाघ एक्सप्रेस में नौ को 114 वेटिंग और 10 को स्थिति रिग्रेट चल रही है। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी में 45 वेटिंग, साबरमती एक्सप्रेस रिग्रेट, उत्सर्ग एक्सप्रेस में वेटिंग 71 और लखनऊ जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस में 41 वेटिंग हो गई है।