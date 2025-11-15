बिहार जीत का जश्न: लखनऊ महापौर का ठुमका!
बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लखनऊ में जश्न का माहौल दिखा। महापौर सुषमा खर्कवाल ने पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटकर खुशी मनाई और नृत्य भी किया। भाजपा महानगर कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी। चिनहट वार्ड में पार्षद अरुण राय ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिहार के नतीजे सामने आए तो महापौर के लालबाग कैंप कार्यालय में भी उत्साह दिखने लगा। पार्षदों के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। महापौर सुषमा खर्कवाल खुद को रोक नहीं पाईं और सहयोगियों के साथ ठुमके भी लगाए।
उधर, भाजपा के महानगर कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाया। इस अवसर पर महामंत्री रामऔतार कनौजिया, घनश्याम दास अग्रवाल, अभिषेक खरे, प्रमोद शर्मा, प्रदीप गर्ग अनुराग साहू, अनामिका और दीपा भी थीं। चिनहट वार्ड (प्रथम) के पार्षद अरुण राय ने ढोल नगाड़े के साथ क्षेत्र में खुशियां मनाई।
