बिहार चुनाव को लेकर यूपी में हुए क्या-क्या बदलाव? इन 7 जिलों पर तो रहेगी कड़ी नजर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सीमावर्ती जिलों में पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है। बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान गुरुवार को सीमावर्ती जिलों में स्थापित 94 चेक पोस्ट पर 600 से अधिक पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार की सीमा से जुड़े सात जिलों देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, गाजीपुर, चंदौली, बलिया व सोनभद्र में चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन जिलों के 40 थानाक्षेत्रों की 524 किलोमीटर सीमा पर हर आने-जाने वाले पर कड़ी नजर रखने के साथ ही शराब व मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ तेज किए जाने का निर्देश है।

आइजी कानून-व्यवस्था एलआर कुमार के अनुसार कुशीनगर, देवरिया, बलिया व गाजीपुर की सीमा से जुड़े बिहार के 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान हुआ। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए महराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, चंदौली व सोनभद्र पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।

इन पांच जिलों की सीमा से बिहार के पांच विधानसभा क्षेत्र जुड़े हैं। पुलिस ने सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 7409 लीटर अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने 197 मुकदमे दर्ज कर 209 आरोपितों को गिरफ्तारी किया। चार आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच किलो मादक पदार्थ भी बरामद किए।