बिहार चुनाव में BSP प्रत्याशी को 30 वोटों से मिली जीत, रामगढ़ सीट पर सतीश यादव ने मारा मैदान
बिहार के रामगढ़ में बसपा उम्मीदवार सतीश यादव ने रोमांचक मुकाबले में 30 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया और रामगढ़ सीट पर अपना कब्जा जमाया। इस जीत से बसपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट का परिणाम घोषित हो गया है, जहां कड़ी मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने जीत दर्ज की। बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को मात्र 30 वोटों के अंतर से हराया। इस चुनाव में सतीश कुमार यादव को कुल 72,689 वोट मिले।
गौरतलब है कि रामगढ़ सीट पर 11 नवंबर को मतदान हुआ था। इस बार बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह, आरजेडी ने अजीत सिंह और बीएसपी ने सतीश कुमार यादव को चुनाव मैदान में उतारा था।
किसको मिलीं कितनी सीट?
बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए। कुल 243 सीटों में से बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी (आरवी) को 19, हम (एस) को 5 और आरएलएम को 4 सीटें मिलीं। इस तरह एनडीए का कुल आंकड़ा 202 सीटों पर पहुँच गया, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का बहुमत आवश्यक है।
इसके विपरीत, महागठबंधन मात्र 34 सीटें ही हासिल कर सका, जिनमें आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, भाकपा (माले) लिबरेशन को 2 और माकपा को 1 सीट मिली। इनके अलावा एआईएमआईएम ने 5, बसपा ने 1 और आईआईपी ने भी 1 सीट अपने नाम की।
