Bihar Election 2025: यूपी में रह रहे बिहार के मतदाताओं को चुनाव के दिन मिलेगा अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों रह रहे बिहार के मतदाताओं को मतदान के लिए छह व 11 नवंबर को अवकाश मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए।

