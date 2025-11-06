Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश की सीमा पर पुलिस की सुरक्षा मुस्तैद

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बिहार में गुरुवार को विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण के मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश के सात जिलों में बार्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद दुरुस्त थी। बिहार में सामान्य निर्वाचन-2025 का लेकर सभी बार्डर पर पुलिस हाई अलर्ट पर थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से बताया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में स्थापित 94 नाका/बैरियर (51 मिरर चेकपोस्ट व सीसीटीवी सहित चेकपोस्ट-45) पर 188 दारोगा, 187 मुख्य आरक्षी व 227 आरक्षियों को तैनात किया गया है।

इनकी मदद से बिहार राज्य की सीमा को पूर्णतया सील करते हुए प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित कराई जा रही है। यह सभी नाका और बैरियर मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश से 40 कंपनी पीएसी के साथ आवश्यक संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध कराये गए हैं।

बिहार राज्य की सीमा से उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, गाजीपुर, चन्दौली, बलिया एवं सोनभद्र के 40 थानों की लगभग 524 किमी० सीमा लगती है। प्रथम चरण का मतदान गुरुवार को था। इस चरण में बिहार की उत्तर प्रदेश के चार जनपदों कुशीनगर, देवरिया, बलिया व गाजीपुर से लगने वाली 15 विधानसभा क्षेत्रों में सम्पन्न हो रहा है।