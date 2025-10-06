यूपी के इन 6 नेताओं को मिली बिहार चुनाव की जिम्मेदारी, विधायक से लेकर पूर्व सांसद तक का नाम शामिल
कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से छह नेताओं को जिम्मेदारी दी है। अजय राय के नेतृत्व में यह टीम बिहार में चुनाव प्रचार और रणनीति का समन्वय करेगी। कांग्रेस ने बिहार के लिए 41 पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है जिसमें यूपी से अजय राय अविनाश पांडेय अजय कुमार लल्लू तनुज पुनिया प्रदीप जैन और संजय कपूर शामिल हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित छह नेताओं को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। यह नेता बिहार में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार और चुनावी रणनीति बनाएंगे।
इस बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि उनकी टीम बिहार में सभी विधानसभा सीटों और जिलों में कांग्रेस नेताओं के साथ समन्वय बनाकर चुनाव जीतने की रणनीति तय करेगी।
रविवार को कांग्रेस ने बिहार के लिए 41 पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है। इस सूची में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सांसद तनुज पुनिया, पूर्व सांसद प्रदीप जैन व पूर्व विधायक संजय कपूर के नाम शामिल हैं।
