Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इन 6 नेताओं को मिली बिहार चुनाव की जिम्मेदारी, विधायक से लेकर पूर्व सांसद तक का नाम शामिल

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:02 AM (IST)

    कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से छह नेताओं को जिम्मेदारी दी है। अजय राय के नेतृत्व में यह टीम बिहार में चुनाव प्रचार और रणनीति का समन्वय करेगी। कांग्रेस ने बिहार के लिए 41 पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है जिसमें यूपी से अजय राय अविनाश पांडेय अजय कुमार लल्लू तनुज पुनिया प्रदीप जैन और संजय कपूर शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    कांग्रेस अध्यक्ष सहित छह नेताओं को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित छह नेताओं को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। यह नेता बिहार में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार और चुनावी रणनीति बनाएंगे।

    इस बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि उनकी टीम बिहार में सभी विधानसभा सीटों और जिलों में कांग्रेस नेताओं के साथ समन्वय बनाकर चुनाव जीतने की रणनीति तय करेगी।

    रविवार को कांग्रेस ने बिहार के लिए 41 पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है। इस सूची में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सांसद तनुज पुनिया, पूर्व सांसद प्रदीप जैन व पूर्व विधायक संजय कपूर के नाम शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें