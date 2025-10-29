समर्थ पोर्टल पर दिव्यांग बच्चों का डेटा अपलोड भी धीमा, कई जिलों की लापरवाही उजागर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में एकेडमी रिसोर्स पर्सन (एआरपी) की तैनाती को लेकर कई जिलों की लापरवाही सामने आई है। प्रदेश में स्वीकृत 4400 पदों के सापेक्ष अब तक केवल 2888 एआरपी का ही चयन पूरा हो सका है। यह स्थिति विभाग के शीर्ष स्तर पर चिंता का कारण बनी हुई है।

बलिया, कासगंज, मऊ, रायबरेली, मथुरा, हरदोई, मेरठ, गोरखपुर, गोंडा और हमीरपुर जैसे जिलों का प्रदर्शन बेहद खराब है। इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

समर्थ पोर्टल पर दिव्यांग बच्चों के प्रमाणपत्र अपलोड करने की प्रगति का भी आकलन किया गया। इसमें भी कई जिलों का प्रदर्शन निराशाजनक पाया गया। विशेष रूप से मऊ, कुशीनगर, एटा, चंदौली, आजमगढ़, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, गाजीपुर और महोबा में निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करने की गति बेहद धीमी रही है।