    'जो भी नेता बरेली जाने की बात कर रहे हैं वे सिर्फ...', ये क्या बोल गए जेपीएस राठौर

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:52 PM (IST)

    बरेली में सपा प्रतिनिधिमंडल के जाने के प्रयास पर मंत्री जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं देगी। विपक्ष उपद्रवियों के लिए आंसू बहा रहा है लेकिन सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि योगी सरकार में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है।

    बरेली का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं विपक्षी नेताः जेपीएस राठौर

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बरेली उपद्रव के बाद सपा के प्रतिनिधि मंडल के वहां जाने की काेशिश को लेकर सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने सपा पर हमला बोला। आरोप लगाया कि जो भी विपक्षी सांसद या नेता बरेली जाने की बात कर रहे हैं, वे सिर्फ माहौल खराब करने की साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। सरकार किसी को भी बरेली का अमन-चैन बिगाड़ने की इजाजत नहीं देगी।

    मंत्री ने कहा कि सपा के सांसद और नेता अब बरेली जाकर उन्हीं उपद्रवियों के लिए आंसू बहाने की तैयारी में हैं, जिन्होंने पुलिस और निर्दोष लोगों की जान लेने की कोशिश की। विपक्षी दलों को लगा था कि बरेली आग में झुलसेगा और उन्हें राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन प्रशासन की सख्त कार्रवाई ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया।

    जो लोग दूसरों की लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं, अब जनता उन्हें अच्छी तरह पहचान चुकी है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बाहरी ताकत उस माहौल को खराब न कर सके। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में ऐसे ही अराजक तत्व शहरों को जलाने का काम करते थे।

    वर्ष 2010 में बरेली में महीनों जलता रहा था, लेकिन आज हमारी सरकार में ऐसी अराजकता को सहन नहीं किया जाएगा। जो सर तन से जुदा के नारे लगाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार में शांति और कानून सर्वोपरि है।