अंकल, इतना पैसा बैंक में रहता है तो आप लोग खुश रहते होंगे, छात्रा के सवाल का यूपी के अधिकारी ने दिया ये जवाब

संवाद सूत्र, लखनऊ। मिशन शक्ति के तहत गुरुवार को कल्ली पश्चिम स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को बैंक शाखा का भ्रमण कराया गया और उन्हें बैंकिंग की जानकारी दी गई। एक छात्रा कहा कि अंकल, इतने पैसे बैंक में रहते हैं, तो आप लोग तो बहुत खुश रहते होंगे। बैंक अधिकारी ने कहा कि बेटा यह पैसे बैंक के नहीं, आप सबके हैं।

हम बस इन्हें सुरक्षित रखते हैं। नियमानुसार ब्याज सहित लौटाते हैं। बच्चों ने जवाब सुनकार तालियां बजाईं। बच्चों ने यह भी जाना कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं और छोटी उम्र में भी जीरो बैलेंस खाता खोला जा सकता है।

बैंक मैनेजर ने बच्चों को बताया कि अगर आपको जेबखर्च या किसी से उपहार में पैसे मिलते हैं, तो उन्हें बचाकर खाते में जमा करें। यही आपकी बचत की शुरुआत होगी, बचत करना बहुत अच्छी बात है,तभी एक छात्रा ने पूछा कि खाता क्या हम छोटे-छोटे बच्चों का खुल सकता है?