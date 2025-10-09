Language
    अंकल, इतना पैसा बैंक में रहता है तो आप लोग खुश रहते होंगे, छात्रा के सवाल का यूपी के अधिकारी ने दिया ये जवाब

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:56 PM (IST)

    लखनऊ के कल्ली पश्चिम में मिशन शक्ति के तहत, स्कूली बच्चों ने बैंक का दौरा किया और बैंकिंग की जानकारी प्राप्त की। एक छात्रा ने बैंक में रखे पैसे देखकर उत्सुकता जताई। अधिकारी ने बताया कि यह पैसा जनता का है, जिसे बैंक सुरक्षित रखता है। बच्चों ने विभिन्न खाते के प्रकार और बचत के महत्व को समझा, साथ ही आधुनिक बैंकिंग उपकरणों को देखकर उत्साहित हुए।

    संवाद सूत्र, लखनऊ। मिशन शक्ति के तहत गुरुवार को कल्ली पश्चिम स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को बैंक शाखा का भ्रमण कराया गया और उन्हें बैंकिंग की जानकारी दी गई। एक छात्रा कहा कि अंकल, इतने पैसे बैंक में रहते हैं, तो आप लोग तो बहुत खुश रहते होंगे। बैंक अधिकारी ने कहा कि बेटा यह पैसे बैंक के नहीं, आप सबके हैं।

    हम बस इन्हें सुरक्षित रखते हैं। नियमानुसार ब्याज सहित लौटाते हैं। बच्चों ने जवाब सुनकार तालियां बजाईं। बच्चों ने यह भी जाना कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं और छोटी उम्र में भी जीरो बैलेंस खाता खोला जा सकता है।

    बैंक मैनेजर ने बच्चों को बताया कि अगर आपको जेबखर्च या किसी से उपहार में पैसे मिलते हैं, तो उन्हें बचाकर खाते में जमा करें। यही आपकी बचत की शुरुआत होगी, बचत करना बहुत अच्छी बात है,तभी एक छात्रा ने पूछा कि खाता क्या हम छोटे-छोटे बच्चों का खुल सकता है?

    अधिकारियों ने कहा जरूर खुल सकता है। बच्चों ने नोट गिनने की मशीन और अन्य आधुनिक उपकरणों को भी देखा, जिससे वे बहुत उत्साहित हुए। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी रुद्र प्रताप, भूपेश ओझा, प्रधानाध्यापक प्रकाश चंद्र तिवारी, मीना मंच सुगमकर्ता, नीलम त्रिपाठी और रितु पाटिल समेत विद्यार्थी मौजूद थे।