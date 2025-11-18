यूपी में 43 लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर हुए सवा दो करोड़ रुपये, इस सरकारी योजना का मिला लाभ

जासं, लखनऊ। सरकार की विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं में अब तक हीलाहवाली करने वाली बैंक अब लोन देने में आगे आ रही हैं। काकोरी ब्लाक के बाद मंगलवार को गोसाईगंज ब्लाक में बैंकों की समीक्षा की तो 43 लाभार्थियों के आवेदनों को हरी झंडी दिखाते हुए करीब सवा करोड़ रुपए खातों में स्थानांतरित कर दिए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला अग्रणी बैंक के मनीष पाठक की मौजूदगी में तमाम बैंकों में लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न बैंकों के अधिकारी और ऋण के लिए आवेदन करने वाले युवा मौजूद थे। मनीष पाठक ने कहा डीएम के निर्देश के बाद जिले की बैंकों का ऋण जमानुपात बढ़ाना है।