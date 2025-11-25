जागरण संवाददाता, बांदा। चार दिन पहले एक महिला को उसकी मां व भाई ने पैसों के लालच में हरियाणा के एक युवक को एक लाख 38 हजार रुपये में बेंच दिया था। इतना ही नहीं महिला की दूसरी शादी भी करा दी थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने महिला को खरीदकर जबरन शादी करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महिला के बेचने वाले स्वजन की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद चित्रकूट के गांव निवासी महिला ने 22 नवंबर 2025 को थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बांदा (एएचटीयू) में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 20 नवंबर को उसकी माता एवं भाई ने उसे बांदा लाकर जबरन ग्राम वासवार थाना हसनपुर जनपद पलवल हरियाणा के कृष्ण कुमार पुत्र शिवराम को बेच दिया। साथ ही उसकी मर्जी के बिना कृष्ण कुमार से जबरन शादी करा दी। जबकि वह पूर्व से ही शादीशुदा है।

पीड़िता के लगाए गए गंभीर आरोपों एवं प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम लगातार आरोपितों की तलाश में सक्रिय थी।