    'यहां तो कट्टा बेचने वाले का बेटा विधायक बन गया', आजम खान ने बिहार चुनाव में पीएम के कट्टा वाले बयान पर किया तंज

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:43 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने बिहार विधान सभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए कट्टा वाले बयान को लेकर तंज किया है। उन्होंने कहा कि अगर जानकारी है तो बताएं कि कितने बरस कट्टा बिका। हमारे यहां तो कट्टा बेचने वाले का बेटा विधायक हो गया। उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कमांडोज मिले हुए हैं। जो कट्टे के ड्रम के साथ गिरफ्तार हुआ, वह खुद विधायक बना और उसका बेटा आज विधायक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर कहा कि लोगों को बेवकूफ न समझा जाए। ऐसा नहीं कि लोग बिहार को पाकिस्तान और पाकिस्तान को बिहार समझेंगे।

    हाल ही में जेल से रिहा हुए आजम खान अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियाें में हैं और अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। गुरुवार को लखनऊ के एक होटल में ठहरे आजम खान से माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने अलग-अलग मुलाकात की। इस दाैरान मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि 50 साल की सियासत के बावजूद लखनऊ में मेरी कोई कोठी नहीं है।

    इसलिए होटल में रहना पड़ रहा है। मुझे भू-माफिया घोषित किया जा रहा है, जबकि मैं रामपुर में मेरे मुहल्ले में बरसात में पानी भर जाता है। स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद भी बिहार न जाने पर कहा कि जंगल में और जंगलराज में वही लोग गए हैं, जिनके पास जानवरों और जंगलों के लिए सक्षम हथियार हैं। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। वैसे तो यह भी तौहीन है कि हम किसी राज्य को जंगल कहें।

    केंद्रीय मंत्री के बयान पर कहा कि मैं तो कभी उनकी बात को सीरियस नहीं लेता। अगर उनकी बात का बुरा मानेंगे तो रोज दीवार पर सिर मारेंगे। फिर से एनडीए की सरकार बनने से जुड़े सवाल पर कहा कि जिसकी भी सत्ता आएगी, हम उसे सलाम करेंगे। हम तो दबे हुए, लुटे हुए हैं, हमारा तो सबकुछ मिटा दिया गया है।