Azam Khan: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की सुरक्षा बहाल, वाई कैटेगरी के कवर में रहेंगे सपा के संस्थापक सदस्य

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और कद्दावर नेता आजम खां सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद से ही सुर्खियों में हैं। रामपुर में अपने आवास पर रह रहे आजम खां से मिलने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। उनसे मिलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती देख शासन के गृह विभाग ने उनकी सुरक्षा को बहाल कर दिया है। उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा में रखा जाएगा।

शासन के निर्देश पर रामपुर के एसपी के आदेश पर रामपुर पुलिस लाइन के आरआइ ने आजम खां की वाई श्रेणी की सुरक्षा को बहाल कर दिया है। शनिवार से गार्ड और गनर को उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। आजम खां को पहले भी वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई और सुरक्षा को वापस ले लिया गया था।

आजम खां दस बार रामपुर से दस बार विधायक, एक बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खां से मिलने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी मिलने आए थे। इसके साथ ही रोज उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ उमड़ी रहती है।