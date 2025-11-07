Azam Khan : लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचे आजम खां, 2019 में दर्ज मानहानि के मामले में आ सकता है फैसला

जागरण संवाददाता, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां लखनऊ दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। आजम खां के खिलाफ 2019 में दर्ज मानहानि के केस में एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की कोर्ट आज फैसला सुना सकती है।

अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 2019 में मानहानि का केस दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई चल रही थी। इस केस का आज फैसला आने की स‍ंभावना है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में आजम खान के खिलाफ छह वर्ष पुराने मानहानि के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकती है।

आजम खां पर सरकारी लेटर हेड एवं मोहर के गलत इस्तेमाल का आरोप है। आजम खां के खिलाफ जमीर नकवी ने थाना हजरतगंज में एक फरवरी 2019 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2014 में सरकार में उनके प्रभाव के कारण भाजपा के साथ आरएसएस और मौलाना सैय्यद कल्बे जब्बाद नकवी को बदनाम किया गया था।