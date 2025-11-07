Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Azam Khan : लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचे आजम खां, 2019 में दर्ज मानहानि के मामले में आ सकता है फैसला

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:27 PM (IST)

    Azam Khan in MP-MLA Court in Lucknow: अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 2019 में मानहानि का केस दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई चल रही थी। इस केस का आज फैसला आने की स‍ंभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां लखनऊ दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। आजम खां के खिलाफ 2019 में दर्ज मानहानि के केस में एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की कोर्ट आज फैसला सुना सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 2019 में मानहानि का केस दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई चल रही थी। इस केस का आज फैसला आने की स‍ंभावना है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में आजम खान के खिलाफ छह वर्ष पुराने मानहानि के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकती है।

    आजम खां पर सरकारी लेटर हेड एवं मोहर के गलत इस्तेमाल का आरोप है। आजम खां के खिलाफ जमीर नकवी ने थाना हजरतगंज में एक फरवरी 2019 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2014 में सरकार में उनके प्रभाव के कारण भाजपा के साथ आरएसएस और मौलाना सैय्यद कल्बे जब्बाद नकवी को बदनाम किया गया था।

    खबर अपडेट की जा रही है…।