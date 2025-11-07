Akhilesh Azam Meeting: लखनऊ में आजम-अखिलेश की मुलाकात, 30 दिन में दूसरी बार मिले
समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खां ने शुक्रवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुलाकात के एजेंडे का खुलासा नहीं हुआ है। आजम खां ने कहा कि "अखिलेश से क्या बात हुई मैं नहीं बातउंगा. इतना जुल्म सहने के बाद भी जिंदा हूं."
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सपा नेता आजम खान ने शुक्रवार को लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश से बातचीत के बाद जब आजम खान बाहर निकले, तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने अखिलेश यादव से हुई बातचीत का ब्यौरा देने से साफ मना करते हुए एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "अखिलेश से क्या बात हुई, मैं नहीं बताऊंगा। इतना जुल्म सहने के बाद भी जिंदा हूं."
वहीं, अखिलेश ने एक्स पर मुलाकात की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने लिखा, 'न जाने कितनी यादें संग ले आए, जब वो आज हमारे घर पर आए'।
उन्होंने लिखा, 'ये जो मेलमिलाप है, यही हमारी साझा विरासत है।'
न जाने कितनी यादें संग ले आए— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 7, 2025
जब वो आज हमारे घर पर आए!
ये जो मेलमिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। pic.twitter.com/hPr56uCLFB
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।