    आयुष्मान योजना में अब 6128 अस्पतालों में मिलेगा इलाज, योजना के दायरे में इस साल शामिल हुए 251 अस्पताल

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:04 AM (IST)

    आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हुआ है, जिसके तहत अब 6128 अस्पतालों में इलाज मिलेगा। इस योजना में 251 नए अस्पताल शामिल किए गए हैं, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सबसे अधिक अस्पतालों को योजना से सूचीबद्ध करने का कीर्तिमान बनाया है। राज्य में अब 6128 अस्पताल आयु्ष्मान भारत योजना के तहत जुड़ गए हैं। बड़ी संख्या में अस्पतालों के इस योजना से जुड़ने का लाभ योजना के लाभार्थियों को मिलेगा। उन्हें समय से निशुल्क व अच्छी इलाज की सुविधा आसानी से मिल सकेगी।

    स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया है कि प्रदेश में योजना में सूचीबद्ध 6128 अस्पतालों में 2949 सरकारी अस्पताल और 3179 निजी अस्पताल शामिल हैं। अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क से आयुष्मान कार्ड धारकों को पूरे प्रदेश में निशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध हो रही है।

    वर्ष 2025 में अब तक स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा 251 नए अस्पतालों को योजना से जोड़ा गया है। इनमें से 41 निजी अस्पताल ऐसे हैं जिनकी क्षमता 100 या उससे अधिक बेड की है।

    स्टेट हेल्थ एजेंसी ने उन जिलों में अस्पतालों को योजना से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया है जहां पर जनसंख्या की तुलना में अस्पतालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

    सड़क दुर्घटना के घायलों को भी मिलेगा निशुल्क इलाज

    स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) ने अपने अस्पतालों के नेटवर्क को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की योजना के साथ भी जोड़ा है। ऐसे में सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल निशुल्क चिकित्सा सुविधा, आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से जल्द मिलने लगेगी। आयुष्मान योजना का लाभार्थी न होने पर भी घायल को संबंधित अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।