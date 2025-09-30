आयुष्मान कार्डधारकों के लिए खुशखबरी! योजना में अब ओपीडी का खर्च भी शामिल, नोट करें टोल फ्री नंबर

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर कई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की। अब आयुष्मान कार्ड धारक घर बैठे ही अस्पतालों की जानकारी पा सकते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आयुषी चैटबॉट और आयुष्मान सारथी ऐप जैसी सुविधाओं से मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़ें।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सात वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को कई डिजिटल नवाचारों का लोकार्पण किया। इन नवाचारों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड धारक न सिर्फ अपने घर के आसपास के आयुष्मान अस्पतालों और उनकी सुविधाओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे, बल्कि अस्पतालों के चिकित्सकों से ऑनलाइन अप्वांटमेंट भी ले सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर केजीएमयू में सोमवार को आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री द्वारा आयुष-मैन ई कामिक बुक, आयुष्मान संपर्क, आयुष्मान सारथी ऐप और आयुषी चैटबाट का लोकार्पण किया गया। आयुष्मान सारथी ऐप देगा सारी जानकारी आयुष्मान सारथी ऐप लाभार्थियों को नजदीकी चिकित्सालयों की खोज और वहां की सुविधाओं की जानकारी देगा। आयुष-मैन ई कामिक बुक, आयुष्मान संवाद डिजिटल के साथ आयुष्मान हस्तपुस्तिका लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के बारे में और अधिक जानकारी देगा। आयुषी चैटबॉट एआइ आधारित है। इससे कार्डधारक आयुष्मान योजना के बारे में सवाल कर सकेंगे। इसके साथ ही, आयुष्मान संपर्क कॉल सेंटर के माध्यम से अब आयुष्मान भारत योजना के प्रत्येक लाभार्थी को घर बैठे अस्पतालों के चिकित्सकों से अप्वाइंटमेंट लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

लाभार्थी केवल एक कॉल के माध्यम से किसी भी सूचीबद्ध चिकित्सालय में अप्वाइंटमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए जिन अस्पतालों ने आवेदन किए हैं उन्हें तेजी से सूचीबद्ध करें जिससे लाभार्थियों को इलाज मिलने में कोई दिक्कत न हो।

उन्होंने कहा कि प्रदेश आयुष्मान कार्ड निर्माण में पूरे देश में अग्रणी है। प्रदेश के लगभग नौ करोड़ लक्षित लाभार्थियों में से अब तक 5.38 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और पात्र परिवारों में से 87 प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक सदस्य का कार्ड बन चुका है।

अब तक प्रदेश में 74.40 लाख से अधिक निःशुल्क उपचार सूचीबद्ध चिकित्सालयों में किए गए हैं, जिन पर लगभग 12,283 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। प्रदेश में 6099 चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं। जिनमें से 2949 सरकारी अस्पताल और 2966 निजी अस्पताल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में अपार संभावनाएं हैं। हर क्षेत्र में यूपी को नंबर एक बनाना है।

उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की किट और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। योजना के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 चिकित्सालयों को भी सम्मानित किया गया। कॉल सेंटर द्वारा अस्पताल के चिकित्सक से बात कर तिथि व समय दिया जाएगा आयुष्मान संपर्क कॉल सेंटर नंबर 180018004444 पर लाभार्थी या उसके परिजन फोनकर नजदीकी अस्पताल के बारे में सूचना लेने के साथ ही मरीज के मर्ज की जानकारी देते हुए चुने हुए अस्पताल के चिकित्सक से अप्वाइंटमेंट दिलाने को कहेंगे। कॉल सेंटर फोन करने वाले को होल्ड कराते हुए तत्काल संबंधित अस्पताल के चिकित्सक से संपर्क कर तिथि और समय तय करेगा।