Ayushman Card: यूपी में आयुष्मान कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब इन लोगों को दिलाया जाएगा योजना का लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने के लिए 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा। इसमें योजना से वंचित पात्र परिवार के लाभार्थियों के कार्ड बनाने लक्ष्य तय किया गया है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी इस अभियान में बनाए जाएंगे।

स्टेट एजेंसी फार काम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के अनुसार कार्ड बनाने में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खाद्य एवं रसद विभाग, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सूचना विभाग भी सहयोग करेंगे।

पात्र परिवारों का डाटा सभी जिलों को data ayushman.up.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। जिससे छूटे हुए परिवार के सदस्यों के शत-प्रतिशत कार्ड बनाए जा सकें। साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा के अनुसार इस अभियान में विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं (फील्ड लेवल वर्कर्स) का सहयोग लिया जाएगा। इनकी मदद से पात्र परिवारों के छूटे हुए लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।