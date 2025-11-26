Language
    क्या आपको भी आयुष्मान कार्ड बनवाने में हो रही है परेशानी? अब सीएमओ दूर करेंगे शिकायतें

    By Amit Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:17 PM (IST)

    लखनऊ: आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अब सीएमओ जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। लाभार्थी अपने आधार कार्ड के साथ उनसे संपर्क कर सकते हैं। साचीज के अनुसार, पोर्टल पर गलत जानकारी के कारण कार्ड ब्लॉक होने पर भी आधार कार्ड से सुधार किया जा सकता है। जनवरी से अब तक 32,607 शिकायतों का निस्तारण किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान योजना के पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनने में आ रही दिक्कतों का समाधान उनके जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) करेंगे। स्टेट एजेंसी फार काम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के अनुसार जिन लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड आवेदन के बाद जारी नहीं हो पाया है, उनका भौतिक सत्यापन जिला स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे लाभार्थी अपने संबंधित जिलों के सीएमओ से संपर्क कर सकते हैं। भौतिक सत्यापन के बाद ही लाभर्थियों को संबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

    साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्डधारकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।आयुष्मान योजना के पोर्टल पर मौजूद डाटा से कभी-कभी पात्र होने के बावजूद लाभार्थी के नाम या पता आदि की गलत जानकारी दर्ज हो जाने के कारण कार्ड का अनुमाेदन नहीं हो पाता है। इसके अलावा कार्ड ब्लाक भी हो जाते हैं। ऐसे मामलों में लाभार्थी अपना आधार कार्ड ले जाकर गलतियां दुरुस्त करा सकते हैं।

    भौतिक सत्यापन में भी इसकी जानकारी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस), केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) पर जनवरी से अब तक 32,949 शिकायतें मिली हैं। इनमें आयुष्मान कार्ड के अनुमाेदन, अस्पताल में इलाज न मिलने, कार्ड होने के बावजूद इलाज का खर्च लेने, अस्पतालों के खर्च के दावों के निस्तारण आदि की 32,607 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। अन्य शिकायतों की निस्तारण की प्रक्रिया जारी है।