क्या आपको भी आयुष्मान कार्ड बनवाने में हो रही है परेशानी? अब सीएमओ दूर करेंगे शिकायतें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान योजना के पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनने में आ रही दिक्कतों का समाधान उनके जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) करेंगे। स्टेट एजेंसी फार काम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के अनुसार जिन लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड आवेदन के बाद जारी नहीं हो पाया है, उनका भौतिक सत्यापन जिला स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे लाभार्थी अपने संबंधित जिलों के सीएमओ से संपर्क कर सकते हैं। भौतिक सत्यापन के बाद ही लाभर्थियों को संबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्डधारकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।आयुष्मान योजना के पोर्टल पर मौजूद डाटा से कभी-कभी पात्र होने के बावजूद लाभार्थी के नाम या पता आदि की गलत जानकारी दर्ज हो जाने के कारण कार्ड का अनुमाेदन नहीं हो पाता है। इसके अलावा कार्ड ब्लाक भी हो जाते हैं। ऐसे मामलों में लाभार्थी अपना आधार कार्ड ले जाकर गलतियां दुरुस्त करा सकते हैं।