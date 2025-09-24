आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों के लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी, आज ही नोट कर लें ये नंबर
उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी! अब टोल-फ्री नंबर 180018004444 पर कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरुआती दौर में यह सुविधा 150 अस्पतालों में मिलेगी। सारथी ऐप से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और योजना की जानकारी मिलेगी। डिजिटल कॉमिक आयुष मैन योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 29 सितंबर को इन सेवाओं की शुरुआत करेंगे जिससे मरीजों को आसानी होगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को फोन पर ही डाक्टर को दिखाने के लिए समय मिल सकेगा। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) संचालन करने वाली एजेंसी साचीज के टोल फ्री नंबर 180018004444 पर काल करना होगा। काल सेंटर से लाभार्थी को उसकी जरूरत के अनुसार अस्पताल से समय दिलाया जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के 150 अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
आयुष्मान कार्ड लाभार्थी को आनलाइन अस्पताल से समय दिलाने की सुविधा, घर बैठे ही योजना के बारे में जानकारी देने के लिए सारथी एप की भी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा योजना की जानकारी देने के लिए डिजिटल कामिक आयुष मैन और आशा के लिए पुस्तिका को भी जारी करने की तैयारी है।
सारथी एप से लाभार्थी अपनी बीमारी से संबंधित अस्पताल के बारे में जानकारी ले सकेगा। डिजिटल कामिक आयुष मैन के माध्यम से लोगों को आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कामिक को पढ़ने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसके अलावा आयुष मैन के वीडियो भी जारी किए जाएंगे।
आशा के लिए जारी पुस्तिका में आयुष्मान भारत योजना के संबंध में जानकारी होगी। जिससे आशा अन्य लोगों को योजना के बारे में बता सकेंगी। साचीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा ने बताया कि 29 सितंबर को इन सभी सेवाओं का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे। इससे लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में आसानी होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।