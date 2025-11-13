आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब यूपी के इस कैंटोनमेंट अस्पताल में भी मिलेगा योजना का लाभ

राब्यू, लखनऊ। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब कैंटोनमेंट अस्पताल प्रयागराज में भी इलाज मिलेगा। स्टेट एजेंसी फार काम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) से अस्पताल का अनुबंध हो गया है। इससे रक्षा कर्मियों के अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को भी चिकित्सा सेवाए मिल सकेंगी। ये प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा, जो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को ओपीडी सलाह पहले से समय लेकर मिल सकेंगी।

साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा के अनुसार कैंटोनमेंट अस्पताल प्रयागराज के अलावा चित्रकूट, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर के लाभार्थियों को कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलाजी, आंकोलजी, न्यूरोलाजी की ओपीडी सेवाएं, निश्शुल्क डायग्नोस्टिक जांचें और परिवहन सुविधा दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि पहले से समय लेकर सलाह लेने वाली योजना में अब तक 600 से अधिक लाभार्थियों को निजी अस्पतालों में रियायती दरों में ओपीडी परामर्श दिया जा चुका है। इनमें महिलाओं की संख्या 48 प्रतिशत और बुजुर्ग 42 प्रतिशत हैं। लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर 180018004444 पर काल करके ओपीडी सलाह के लिए पहले से समय ले सकते हैं।