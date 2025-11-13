Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब यूपी के इस कैंटोनमेंट अस्पताल में भी मिलेगा योजना का लाभ

    By Amit Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    आयुष्मान भारत योजना के तहत अब प्रयागराज के कैंटोनमेंट अस्पताल में भी इलाज मिलेगा। साचीज के साथ अनुबंध होने से रक्षा कर्मियों के साथ आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी चिकित्सा सेवा मिलेगी। चित्रकूट, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर के लाभार्थियों को कई विशेष ओपीडी सेवाएं मुफ्त मिलेंगी। लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ओपीडी सलाह के लिए समय ले सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राब्यू, लखनऊ। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब कैंटोनमेंट अस्पताल प्रयागराज में भी इलाज मिलेगा। स्टेट एजेंसी फार काम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) से अस्पताल का अनुबंध हो गया है। इससे रक्षा कर्मियों के अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को भी चिकित्सा सेवाए मिल सकेंगी। ये प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा, जो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को ओपीडी सलाह पहले से समय लेकर मिल सकेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा के अनुसार कैंटोनमेंट अस्पताल प्रयागराज के अलावा चित्रकूट, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर के लाभार्थियों को कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलाजी, आंकोलजी, न्यूरोलाजी की ओपीडी सेवाएं, निश्शुल्क डायग्नोस्टिक जांचें और परिवहन सुविधा दी जाएगी।

    उन्होंने बताया कि पहले से समय लेकर सलाह लेने वाली योजना में अब तक 600 से अधिक लाभार्थियों को निजी अस्पतालों में रियायती दरों में ओपीडी परामर्श दिया जा चुका है। इनमें महिलाओं की संख्या 48 प्रतिशत और बुजुर्ग 42 प्रतिशत हैं। लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर 180018004444 पर काल करके ओपीडी सलाह के लिए पहले से समय ले सकते हैं।