यूपी में IAS अधिकारी की किस पद पर तैनाती की गई, जिससे शिक्षक हो गए आग बबूला?

आयुर्वेद निदेशक पद पर फिर आईएएस की नियुक्ति से शिक्षक नाराज हैं क्योंकि पहले वरिष्ठ प्राचार्य नियुक्त होते थे। शिक्षक अब आयुष मंत्री से गुहार लगाएंगे। सरकार ने आयुष महानिदेशालय का गठन किया था जिसके महानिदेशक को निदेशक का प्रभार दिया गया है। मंत्री दयालु ने स्थाई नियुक्ति का आश्वासन दिया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुर्वेद निदेशक के पद पर एक बाद फिर आइएएस अधिकारी की तैनाती की गई है। इससे आयुर्वेद शिक्षक संवर्ग में आक्रोश है। निदेशक पद पर राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कालेज के वरिष्ठ प्रधानाचार्य को तैनात किया जाता रहा है, लेकिन लगातार दूसरी बार शासन ने महानिदेशक आयुष को निदेशक पद की जिम्मेदारी दे दी है।

शिक्षक अब अपने अधिकार को लेकर आयुष मंत्री से गुहार लगाएंगे। प्रदेश में आठ राजकीय आयुर्वेद कालेज हैं। इन्हीं में से एक के वरिष्ठ प्रधानाचार्य को निदेशक के पद पर तैनाती की जाती है। प्रो़ पीसी सक्सेना सितंबर 2024 तक निदेशक के पद पर थे। इसके बाद यह पद महानिदेशक आयुष को प्रभार के रूप में दिया जा रहा है।

गौतलब है कि मार्च 2024 में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी निदेशालय के नियामक के रूप में सरकार ने आयुष महानिदेशालय का गठन किया था। सचिव स्तर के आइएएस अधिकारी को महानिदेशक के पद पर तैनात करने का प्राविधान किया गया था।

आयुष महानिदेशालय के पहले महानिदेशक आइएएस नागेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए। इसके बाद अगस्त 2024 में मानवेंद्र सिंह महानिदेशक बनाए गए। अगस्त 2025 में मानवेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद चैत्रा वी महानिदेशक बनाई गई हैं। उनके पास भी आयुर्वेद निदेशक का प्रभार है।

आयुर्वेद विभाग के एक वरिष्ठ शिक्षक के अनुसार निदेशक का पद विभागीय है। इस पर राजकीय मेडिकल कालेज से ही तैनाती होनी चाहिए। होम्योपैथी और यूनानी निदेशालय में उनके मेडिकल कालेज के वरिष्ठ प्रोफेसर को निदेशक बनाया गया है, लेकिन आयुर्वेद में विभागीय तैनाती नहीं की जा रही है। अब इसके लिए आयुष मंत्री से गुहार लगाई जाएगी।