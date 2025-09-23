Language
    अयोध्या को इसी महीने मिलेगा ये तोहफा, कई घरों की दिक्कत हो जाएगी दूर

    By Rajeev Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:35 PM (IST)

    राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में नागरिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इस महीने के अंत तक पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति शुरू हो जाएगी जिससे निवासियों को एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले चरण में साकेतपुरी कॉलोनी में पीएनजी की आपूर्ति शुरू होगी जहाँ लगभग 2000 घरों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही दूसरे बड़़ों शहरों की तरह ही नागरिक सुविधाएं मिलने के लिए कोशिशें जारी हैं। अयोध्या के लिए लोगों के लिए अच्छी खबर है कि इसी माह के आखिरी से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की आपूर्ति शुरू करने की बात कही जा रही है।

    यानी अब यहां के लोगों को खाना पकाने के लिए रसोई घर में एलपीजी सिलिंडर पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बस एक पाइप के जरिए गैस की आपूर्ति रसोई तक पहुंच जाएगी। पहले चरण में यहां के साकेतपुरी कालोनी में आपूर्ति शुरू की जाएगी।

    अयोध्या में सीएनजी का संचालन करने वाली ग्रीन गैस लिमिटेड के प्रवक्ता के अनुसार अयोध्या के दो इलाकों साकेतपुरी और कौशलपुरी में पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है। करीब दो हजार घरों मेेंं यहां कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

    पहले साकेतपुरी के लाेगाें को पीएनजी की सुविधा मिलने जा रही है। इसके बाद साकेतपुरी में दी जाएगी। मौजूदा समय में पीएनजी की कीमत 58.50 पैसे प्रति सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर है। ग्रीन गैस लिमिटेड अयोध्या के अलावा लखनऊ, आगरा, सुलतानपुर और उन्नाव में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति करती है।

    प्रवक्ता का कहना है कि पीएनजी के आने से एलपीजी सिलिंडर से मुक्ति मिल जाएगी। पीएनजी अधिक सस्ती और सुरक्षित है। यह चौबीस घंटे उपलब्ध रहती है और इसमें सिलिंडर खत्म होने या बदलने का झंझट नहीं रहता।