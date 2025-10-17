Language
    अयोध्या दीपोत्सव में दीये की 'लौ' से रोशन होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सरकार के इस पहल ने कर दिया चमत्कार!

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:39 AM (IST)

    अयोध्या में दीपोत्सव के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पाँच लाख दीये तैयार किए हैं। पर्यटन विभाग के प्रशिक्षण से बनी ये दीये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोशन करेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए इस बार रामनगरी महिलाओं के हाथों से बने दीयों से जगमगाएगी। अयोध्या और बाराबंकी की महिलाओं को राम कथा पार्क में मुफ्त स्टाल मिलेंगे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अयोध्या में 19 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने पांच लाख दिये तैयार किए हैं। इन महिलाओं को पर्यटन विभाग की पहल पर प्रशिक्षित किया गया है। इनके द्वारा तैयार दियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लौ रोशन होगी।

    पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस बार ग्रामीण महिलाओं के हाथों से बने दीयों से रामनगरी जगमगाएगी।

    इन दीयों की चमक न केवल दीपोत्सव की दिव्यता को और बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। अयोध्या के गौराछार, रामपुरवा और बाराबंकी जिले के भगहर झील क्षेत्र के गांवों की महिलाओं राम कथा पार्क में अपने दीयों और हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिए निश्शुल्क स्टाल प्रदान किए गए हैं।