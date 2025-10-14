Language
    अयोध्या दीपोत्सव में राम-सीता के नाम आप भी जला सकते हैं दीया, इस एप पर जल्दी से बुक करें स्लॉट

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:37 AM (IST)

    अयोध्या में 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है, जिसमें 26 लाख दीये जलाए जाएंगे। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद ने वर्चुअल दीया जलाने की सुविधा दी है। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के नाम से तीन पैकेज बनाए गए हैं, जो दिव्य अयोध्या ऐप पर उपलब्ध हैं। 'राम ज्योति' पैकेज 2100 रुपये का है, जिसमें प्रसाद घर तक पहुंचाया जाएगा। अन्य पैकेज 1100 और 501 रुपये के हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अयोध्या में 19 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार 26 लाख दीयों को प्रज्वलित किए जाने की तैयारी की गई है। वहीं अयोध्या तीर्थ विकास परिषद ने दीपोत्सव में भागीदारी को लेकर दुनियाभर के श्रृद्धालुओं के लिए वर्चुअल दीया प्रज्वलित करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

    जो लोग दीपोत्सव में भाग नहीं ले सकते हैं और श्रीराम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना चाहते हैं, वे आनलाइन दीया प्रज्वलित कर सकते हैं। परिषद ने इसके लिए श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के नाम से तीन पैकेज बनाए हैं। दिव्य अयोध्या एप्लीकेशन (एप) के माध्यम से यह पैकेज लिए जा सकते हैं।

    पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ‘राम ज्योति’ पैकेज के तहत 2100 रुपये का पैकेज लेकर श्रद्धालु अयोध्या दीपोत्सव 2025 में भाग ले सकते हैं। इसमें रोली, सरयू जल (पीतल के लोटे में), अयोध्या रज, रामदाना, मिश्री, रक्षा सूत्र, हनुमान गढ़ी के लड्डू और चरण पादुका (खड़ाऊ) जैसे आठ घटक सम्मिलित हैं।

    ऑनलाइन संकल्प पूर्ण करने पर यह प्रसाद आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार 1100 रुपये में सीता ज्योति पैकेज के तहत श्रद्धालुओं को रोली, सरयू जल, रामदाना, रक्षा सूत्र और हनुमान गढ़ी के लड्डू का प्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं लक्ष्मण ज्योति पैकेज में 501 रुपये में रोली, अयोध्या रज, रामदाना, रक्षा सूत्र और मिश्री का प्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा।