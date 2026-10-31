सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्महत्या प्रयास मामला: पूर्व BSP सांसद अतुल राय सभी आरोपों से बरी

विधि संवाददाता, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुष्कर्म पीड़िता और उसके गवाह के आत्महत्या के प्रयास के मामले में घोसी के पूर्व बसपा सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।

अदालत ने कहा कि अतुल राय और पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के बीच किसी तरह की मिलीभगत या साजिश का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अतुल राय की ओर से दाखिल आरोपमुक्त करने की अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि घटना के समय वह जेल में बंद थे। विवेचना में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, जिससे साबित हो कि उनकी अमिताभ ठाकुर से फोन पर बातचीत हुई थी, जेल में मुलाकात हुई थी या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संदेश भेजा गया था।

अदालत ने कहा कि विवेचक ने मुख्य रूप से इस धारणा के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किया था कि पीड़िता की आत्महत्या से अतुल राय को लाभ हो सकता था। उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।