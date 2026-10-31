नारायणी के तट से अंतरिक्ष की ओर युवा विज्ञानियों के सपने भरेंगे उड़ान, 74 रॉकेट दागने की तैयारी में यूपी के नौजवान

अजय कुमार शुक्ल, कुशीनगर। नारायणी नदी के तट पर जंगलीपट्टी के जीरो बांध पर बीते वर्ष जब 20 मिनट के भीतर चार स्वनिर्मित राकेट आसमान में प्रक्षेपित हुए तो यह दृश्य पूर्वांचल के लिए विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाओं का संकेत बन गया।

देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों ने यहां अपने बनाए राकेट का परीक्षण कर उत्तर भारत में राष्ट्रीय स्तर की माडल राकेट्री-कैनसैट प्रतियोगिता की शुरुआत को यादगार बनाया था। उसी प्रक्षेपण स्थल पर एक बार फिर देशभर के युवा वैज्ञानिक जुटेंगे।

31 अक्टूबर से चार नवंबर तक आयोजित होने वाले नारायणी राकेट्री कप-2026 में 74 राकेट प्रक्षेपित करने की तैयारी है। देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी की पहल अमृत प्रयास के तहत आयोजित यह प्रतियोगिता तमकुहीराज के रकबा जंगलीपट्टी स्थित नारायणी प्रक्षेपण धाम पर होगी।